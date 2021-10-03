Внезапно неизвестные вооруженные мужчины открыли огонь по автомобилю. Об этом анонимно изданию рассказал представитель сил безопасности Афганистана.

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В результате стрельбы сын Садата и водитель автомобиля были ранены. А сам журналист попрощался с жизнью. Его травмы были слишком серьезными.

Кто совершил стрельбу

Независимая афганская медиагруппа Комитет по безопасности афганских журналистов осудила убийство. Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за стрельбу. По данным источника, власти "Талибана" расследуют это дело.

Обратите внимание! 2 октября в другом районе Джелалабада по меньшей мере четыре человека были убиты неизвестными боевиками. Местные власти считают, что нападение было целенаправленным.

Убийство журналистов в Афганистане

Заметим, что это не первый случай убийства журналистов в захваченном боевиками Афганистане. Среди последних резонансных случаев: