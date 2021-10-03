Раптово невідомі озброєні чоловіки відкрили вогонь по автомобілю. Про це анонімно виданню розповів представник сил безпеки Афганістану.
Важливо Розбірки терористів: Таліби оголосили про початок спецоперації проти "ІДІЛу"
Внаслідок стрілянини син Садата та водій автомобіля були поранені. Натомість сам журналіст попрощався із життям. Його травми були занадто серйозними.
Хто вчинив стрілянину
Незалежна афганська медіа-група Комітет з безпеки афганських журналістів засудила вбивство. Наразі жодна група не взяла на себе відповідальність за стрілянину. За даними джерела, влада "Талібану" розслідує цю справу.
Вбивство журналістів в Афганістані
Зауважимо, що це не перший випадок вбивства журналістів в захопленому бойовиками Афганістані. Серед останніх резонансних випадків:
- 16 липня в Афганістані вбили індійського журналіста Даніша Сіддікуі. Він висвітлював сутички між афганськими силами безпеки та угрупуванням "Талібан".
- 5 червня у Кабулі підірвали мікроавтобус з телеведучою Ariana News Міною Хайрі. Унаслідок вибуху 23-річна журналістка загинула.