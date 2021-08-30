Таліби отримають новий інструмент впливу на Захід, – журналіст про іноземців у Афганістані

До аеропорту Кабула все складніше добратися охочим вилетіти з Афганістану. У вівторок, 31 серпня, це стане узагалі неможливим, оскільки таліби планують повністю взяти його під контроль.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Якщо з Афганістану вчасно не вивезуть усіх іноземних громадян, терористи отримають важіль впливу на США та країни Європи.

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"У талібів з'явиться новий інструмент впливу на Захід. Європейські країни можуть спробувати вести з терористами перемовини", – наголосив Фараджаллах.

Полонені в Ісламському Еміраті Афганістан

За словами журналіста, за 20 років перебування в укриттях таліби порозумнішали. Останні переговори на Катарській платформі дали зрозуміти, що вони можуть маніпулювати.

Ті громадяни, які не зможуть вилетіти, перебуватимуть під владою не Республіки Афганістан, а Ісламського Емірату Афганістан. Це зовсім інша країна з іншими законами,

– підкреслив Фараджаллах.

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" додав, що усіх іноземців, які не встигнуть покинути Афганістан вчасно, можна буде назвати полоненими "Талібану". Відтак Захід вестиме переговори щодо їхнього звільнення.

"Подарунок" для талібів

Журналіст зауважив, що нещодавній теракт у Кабулі показав крихкість адміністрації Байдена. Американський уряд не зміг гарантувати безпеку своїх військових та громадян, тож вирішив їх забрати.

Він додав, що буде інший розклад щодо європейців. Саме тому Євросоюз намагається зберегти мости для перемовин із "Талібаном".

У випадку, якщо американські війська залишаться в аеропорту й почнеться локальна війна, вона стане "подарунком" для талібів. Чимало учасників терористичного руху невдоволені перемовинами їхньої верхівки з американцями, тож будуть лише раді отримати підставу їх штурмувати.

"Для очільників "Талібану" буде виправдання, що вони віддані своїй ідеї й не готові відступати. Це їм дасть більше влади, повноважень та репутації", – резюмував Фараджаллах.

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