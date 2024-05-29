Представники забороненої у всьому світі організації Талібан високо оцінили наміри росіян перейти з ними до повноформатних відносин. Радикальні ісламісти нарешті знайшли собі гідних партнерів, таких же світових вигнанців, як і вони самі.

Цирк шапіто з "розбудовою відносин" між терористами Талібану та російським керівництвом перейшов на новий рівень. РосЗМІ повідомляють, що таліби високо оцінили намагання росіян налагодити партнерство з їх терористичною організацією і готові усувати будь-які перешкоди на цьому шляху, передає 24 Канал.

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Таліби готові "дружити" з Росією

Російські пропагандистські ЗМІ сьогодні один з-поперед одного радісно цитують "офіційні джерела" забороненої в усьому світі (у самій Росії також) організації Талібан. Терористи заявили, що розцінюють відносини з Росією як позитивні і готові усувати "наявні перешкоди". Що саме вони мали на увазі під "перешкодами" можна лише здогадуватись, але те, що влади двох країн-відщепенців вирішили будувати дружбу – це факт.

Також росіяни радіють з того, що Талібан високо оцінив заяви російської влади щодо відносин з Афганістаном. Ті, кого російські ЗМІ називають "офіційними представниками" терористичної влади Афганістану заявили, що Талібан високо оцінив заяви російської влади щодо відносин з їх країною.

Чому таліби активізували свою дружбу та "дипломатію"