Урядові війська без підтримки США здають міста: таліби захопили порт в Афганістані

Бойовики терористичної організації "Талібан" захопили головний прикордонний перехід Афганістану з Таджикистаном, а також порт Шерхан. Крім того, таліби взяли під контроль ще 5 районів у 2 провінціях країни.

Війська "Талібану" продовжують просувати по Афганістану, захоплюючи важливі пункти.

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Таліби ввійшли у порт Шерхан

Сьогодні (22 червня – 24 канал) вранці після години боїв таліби захопили порт Шерхан, місто і прикордонні пости з Таджикистаном,

– заявив член ради провінції Кундуз Халіддін Хакмі.

Армійський офіцер повідомив виданню AFP, що афганські військові були змушені відступити через велику кількість бойовиків "Талібану". Сили безпеки залишили свої пости, частина втекла через кордон.

Захоплення прикордонних переходів з Таджикистаном і порту Шерхан стали найбільш значним досягненням талібів, починаючи з 1 травня.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що терористи 22 червня захопили 5 районів в провінціях Джаузджан на півночі Афганістану і Пактія на південному сході.

Таліби захоплюють афганські території: останні новини

Афганістан на більшості території зіткнувся з масштабним наступом терористичної організації "Талібан".

Бойовики вже захопили щонайменше 30 афганських районів.

Через це США можуть уповільнити виведення своїх військ з Афганістану.