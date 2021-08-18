Не збираються віддавати: таліби захопили військову техніку США, надану Афганістану

Чимало військової техніки, яку США надали Афганістану, захопили таліби. Країна отримала її раніше, після візиту президента Ашрафа Гані до Вашингтона.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки США Джейк Салліван. У вівторок, 17 серпня, він дав брифінг для преси.

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Він пояснив, що США не володіють детальною інформацією про те, куди поділася кожна одиниця оборонної техніки. Втім, очевидно, що "значна її частина" потрапила до бойовиків Талібану. "Звісно, у нас немає певності в тому, що вони з готовністю передадуть її нам", – зазначив Салліван.

США не передавали техніку талібам

ША вклали понад 80 мільярдів доларів в обладнання і навчання афганських сил безпеки з початку війни в Афганістані.

Після захоплення контролю над Афганістаном таліби опублікували фото американських військових вертольотів Black Hawk, які США надали урядовим силам, у міжнародному аеропорту "Кандагар". "Ми не передавали їх "Талібану". Їх отримали для самозахисту афганські сили національної безпеки", – наголосив Салліван.

Радник Білого дому не уточнив, яка ще оборонна техніка США перебуває у розпорядженні талібів. Водночас підкреслив, що головним пріоритетом адміністрації Байдена наразі є забезпечення безпечної евакуації американців та інших людей, які бажають покинути Афганістан.

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