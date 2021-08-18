Не збираються віддавати: таліби захопили військову техніку США, надану Афганістану
Джерело:USA Today
Чимало військової техніки, яку США надали Афганістану, захопили таліби. Країна отримала її раніше, після візиту президента Ашрафа Гані до Вашингтона.
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки США Джейк Салліван. У вівторок, 17 серпня, він дав брифінг для преси.
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Він пояснив, що США не володіють детальною інформацією про те, куди поділася кожна одиниця оборонної техніки. Втім, очевидно, що "значна її частина" потрапила до бойовиків Талібану. "Звісно, у нас немає певності в тому, що вони з готовністю передадуть її нам", – зазначив Салліван.Зверніть увагу! США вклали понад 80 мільярдів доларів в обладнання і навчання афганських сил безпеки з початку війни в Афганістані.
США не передавали техніку талібам
Після захоплення контролю над Афганістаном таліби опублікували фото американських військових вертольотів Black Hawk, які США надали урядовим силам, у міжнародному аеропорту "Кандагар". "Ми не передавали їх "Талібану". Їх отримали для самозахисту афганські сили національної безпеки", – наголосив Салліван.
Радник Білого дому не уточнив, яка ще оборонна техніка США перебуває у розпорядженні талібів. Водночас підкреслив, що головним пріоритетом адміністрації Байдена наразі є забезпечення безпечної евакуації американців та інших людей, які бажають покинути Афганістан.
Сили США в Афганістані: що відомо
- Військові США увійшли до Афганістану приблизно 20 років тому – після теракту у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Тоді країну теж контролювали таліби.
- На початку 2020 року США уклали мирну угоду з "Талібаном". Згідно з нею, країна мала 14 місяців, аби вивести свої сили з Афганістану.
- Після приходу до влади президент США Джо Байден заявив, що американські війська покинуть Афганістан до 11 вересня.
- Байден переконаний, що його рішення про вивід військ було правильним. Мовляв, присутність сил США не має значення, якщо афганські військові не можуть утримувати свою країну.