Таліби заявили про створення "Ісламського емірату Афганістан"

Терористична організація "Талібан" заявила про створення "Ісламського емірату Афганістан". Таку заяву зробили під час святкування Дня незалежності Афганістану.

Цьогоріч 19 серпня Афганістан відзначає 102-у річницю проголошення незалежності від Великої Британії. До цього дня таліби вирішили додати своє свято.

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Таліби прагнуть до міжнародної співпраці

Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив про створення Ісламського емірату Афганістан. За словами Муджахіда, таліби прагнуть до міжнародної співпраці.

Ісламський Емірат хоче мати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами,

– заявив Муджахід.

Також він додав, що нова держава не бажає псувати міжнародні відносини та спростовує усі подібні чутки.

Текст заяви речника "Талібану"

وضاحت:

اسلامي امارت له ټولو هېوادونو سره ښې دیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې غواړي.

موږ له هیڅ هېواد سره د تجارت نه کولو خبره نده کړې.

په دې اړه چې کوم شائعات خپاره شوي حقیقت نلري، موږ یې ردوو.

Ісламський емірат проголошують вдруге

Вперше таліби проголосили створення емірату ще у 1996 році, коли захопили 90% території країни. Правління терористів тривало 5 років. Цю державу визнали Пакистан, Саудівська Аравія та ОАЕ.

Через порушення міжнародного права та прав людини, жодна демократична країна світу не визнавала владу талібів.

У країні були введені закони шаріату: жінкам заборонили навчатися та працювати. Алкоголь, шахи, музика, телебачення, комп'ютери опинилися поза законом.

Також "Талібан" підтримував терористичні організації в інших країнах та мав доволі напружені стосунки з Іраном. Зокрема в 1998 році таліби захопили іранське консульство та стратили дипломатів.

Владу "Талібану" вдалося повалити після введення військ США через теракт 11 вересня 2001 року.