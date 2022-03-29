Російські окупанти знищують Маріуполь та активно обстрілюють українські міста на Донецькому напрямку. Головне завдання ворога – не лише пробити сухопутний коридор у Крим, а й оточення зони ООС.

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, зараз окупанти почнуть перекидати свої сили в зону ООС. За 8 років вони відпрацювали там свої дії та постачання з Ростовської області.

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Оточення зони ООС

За словами Арестовича, намагання добити Маріуполь та оточити зону ООС зраз стане головним завданням окупантів.

Там буде дуже важко насправді. І ще невідомо, чим скінчиться. Чий буде успіх – велике питання. 50 на 50,

– вважає Арестович.

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