Там буде Україна, – Данілов про плани росіян провести "референдум" на Херсонщині

Росія намагається легалізуватися на окупованих нею територіях України. Тож у Херсоні, який під тимчасовою окупацією, там вирішили провести так званий "референдум".

Окупанти вирішили провести "референдум" у Херсоні в будній день – 27 квітня. Україна такі "волевиявлення" не визнає, як і не визнає усе, що робить Росія на окупованих територіях України з 2014 року. Мова йде як про Крим, так і Донбас.

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Ми вважаємо, що це таке ж штучне дійство як і сама Російська Федерація. Давайте подивимось, як воно буде там відбуватися. Ми не визнаємо жодним чином всіх тих подій, що там відбуваються, починаючи з кримського так званого референдуму 2014 року, і все, що відбулося на території Донецької та Луганської областей,

– розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Росія нічого нового не придумала, як скористатися тими ж технологіями, які вона відпрацювала до цього. І нібито вона має принести їм хоч якусь користь.

"Ніякої "ХНР" не буде. Там буде Україна. Просто зараз ще треба трошки почекати, треба певний час для того, щоб там все повернулося, як було до війни. Це обов’язково відбудеться. І відбудеться найближчим часом. Я в цьому більш ніж впевнений", – наголосив Олексій Данілов.

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