"Там було багато трупів": СБУ допитала російського моряка, який рятував крейсер "Москва"

СБУ допитала російського моряка, який намагався врятувати крейсер "Москва". Він розповів про море трупів та безнадійність.

Окупант зізнається, що порятунок був надто важкий, тому він більше не хотів бути свідком загибелі в морі. Про це стало відом 29 червня.

Зверніть увагу Ракетний удар по Миколаєву, жертви під завалами СТО у Дніпрі: основне за 126 день війни

Купа мертвих тіл моряків

Після затоплення "Москви" загарбник відмовився служити на морському флоті.

Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати... Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже страшно… І я відмовився,

– розповідає колишній матрос.

Згодом він "перекваліфікувався" на піхотинця. Через три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому "змінити профіль".

Російський окупант про спробу врятувати крейсер "Москва": відео

Провальна розвідка у Волноваському районі

Незабаром окупанта відправили на розвідку у Волноваський район. Уже перший бій для "розвідників" був провальним. Вони натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом. Хоча загалом їх було аж 30 осіб. Російські командири кинули поранених на полі бою.

Потім окупант розповідає, що потрапив у полон до українських військових. Вони надали йому медичну допомогу. Зараз росіянин надає свідчення СБУ.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу про ситуацію на фронті: відео