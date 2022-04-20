Там нічого немає ні про Маріуполь, ні про Медведчука, – Фейгін про "домовленості" від Кремля

Раніше Україна у межах стамбульського раунду перемовин передала Росії свої пропозиції щодо формульних рішень. Зараз Москва надіслала зустрічні та чекає відповіді від нашої сторони.

Імовірно у документі Росія знову повторила свою формулу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Росія висловила зустрічні пропозиції: Подоляк розповів, на якому етапі зараз переговори

Відповідь на пропозиції України

"Там нічого немає ні про Маріуполь, ні про Віктора Медведчука. Цей коментар – лише відповідь на стамбульські письмові пропозиції зі сторони України у мирних переговорах", – зазначив правозахисник.

Фейгін припустив, що у документі Москва швидше за все повторила формулу про визнання анексованого Криму та окупованих територій Луганської та Донецької областей. Крім того, імовірно мовиться про демілітаризацію і так звану "денацифікацію" України, яку, можливо, сформулювали з дещо зниженим градусом.

Київ це не влаштує

"Не думаю, що там будуть якісь радикальні проривні пропозиції, які б влаштували Київ. Вважаю, що там швидше за все буде якась чергова відповідь", – зауважив правозахисник.

Читайте також Як би бридко не було, – Мусієнко пояснив, для чого говорити з Росією

Фейгін також зауважив, що Москва дала швидку відповідь саме після слів президента України про Маріуполь. Мовиться про заяву Володимира Зеленського стосовно звільнення або обміну захисників міста та його жителів.

Фейгін розповів про відповідь Росії на пропозиції України: дивіться відео



Зверніть увагу – "Азовсталь" знищено. Яка ситуація у Маріуполі 20 квітня: дивіться відео