Там перебували мами з дітьми: кількість загиблих після обстрілу лікарні в Маріуполі невідома

9 березня 2022 , 17:19
Читать новость на русском

Джерело:

Нацполіція

Російські війська завдали удару по пологовому будинку та лікарні в Маріуполі. Там перебували мами з дітьми.

Кількість загиблих і постраждалих встановлюється

У Нацполіції повідомили, що росіяни скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку Маріуполя, де перебували мами з дітьми.

До теми Пологовий, лікарня, дитяче відділення і терапія знищені, – глава ОВА про руйнування в Маріуполі

Кількість загиблих і постраждалих наразі невідома.

У поліції додали, що окупанти завдали ще одного удару поблизу центру міста.


Наслідки авіаудару по лікарні в Маріуполі / Фото поліції

Окупанти завдали авіаудару по лікарні в Маріуполі: коротко

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити: Як минула ніч на 9 березня в Україні – відео

 

Автор: Михайло Гема