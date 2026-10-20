Там поховані Герої: Росія вдарила по кладовищу у Рівному

Росія продовжує цинічно тероризувати Рівненщину. Серед всіх прильотів 20 жовтня один припав на кладовище у Рівному.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Що відомо про атаку

На атакованому кладовищі спочивають й Герої України. Пошкоджено понад 10 могил.

Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих. Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського. Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам'ятаймо, яка ціна нашої свободи,

– написав голова ОВА Коваль.

Атака на кладовище у Рівному / ОВА

Нагадаємо, що вдень зазнав атаки на Рівненщині й торговий центр. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували.

Було масштабне загорання. Жителів навколишніх будинків закликали позакривати вікна.

Ніч теж була складною. Зокрема, у житловій зоні вибиті вікна. А на Дубенщині виникли проблеми з електропостачанням.