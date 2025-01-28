Український екіпаж танка Leopard знищив російську колону: в ОСУВ "Хортиця" показали відео

Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку фронту, там тривають інтенсивні бої. Біля одного з селищ захисники знищили щонайменше 5 російських бойових броньованих машин.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця". Ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги.

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Leopard розтрощив колону з десантом

Росіяни потрапили під вогонь гармати українського екіпажу танка Leopard 2A4. Маневруючи, він "бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища", до якого штурмом намагався прорватись противник.

Зрештою, влучивши щонайменше в 5 ворожих ББМ, а в деякі й кілька разів, захисники знищили всю колону з десантом російських окупантів.

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За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, ворог постійно намагається прорвати оборону. Зазвичай він пересувається на автомобілях чи баггі, а броньовану техніку застосовує для вогневої підтримки штурмовиків.

До слова, раніше 24 Канал публікував відео знищення російського прапора в передмісті Покровська. Захисники зі штурмового полку "Скала" ліквідували ганчірку за допомогою безпілотника.