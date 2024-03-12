Танк РДК прорвав оборону державного кордону Росії: показали відео
Російський добровольчий корпус заявив про прорив державного кордону Росії. Бійці заїхали на танку і опублікували відео з місця подій.
Відповідне відео бійці РДК опублікували у себе в телеграм-каналі. Вони не вказали, де саме відбуваються події, у якій області здійснено прохід. Лише наголосили на факті прориву кордону.
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"Танк Російського Добровольчого Корпусу прорвав оборону державного кордону Росії", – ідеться у повідомленні.
На кадрах видно, як танк РДК рухається вдовз лісосмуги та відпрацьовує по позиціях російських військових. Цікаво, що вогню у на відео не видно.
РДК на танку прорвали кордон Росії: відео
Раніше подібну заяву зробили у Легіоні "Свобода Росії". Вони заявили про прорив держкордону ще близько 8:00 сьогодні, 12 березня. Бійці писали, що "танки бруду не бояться".
Що відомо про спецоперацію російських добровольців
- Бійці "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" розпочали військову операцію на території Росії.
- В коментарі 24 Каналу представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що добровольчі батальйони діють на території Росії як самостійні підрозділи.
- Щодо російської влади, то там не визнають прориву кордону. Зокрема, в пресслужбі міноборони Росії заявили, що нібито українські військові намагалися прорватися в Курську та Бєлгородську область, проте збройні сили Росії та представники підрозділів прикордонних служб фсб начебто не дозволили цього зробити.