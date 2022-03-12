Танк заглохне, танкісти втечуть, – Кулеба яскраво описав, що буде з економікою Росії

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба у фейсбуці цікаво порівняв російську економіку з російським же танком. Танком, який заглох в українських полях без солярки.

Кулеба переконаний, що цілковито те ж самісіньке буде й з російською економікою. Вона заглохне завдяки санкціям, які проти Росії застосовує світ.

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"Ми щодня наближаємо цей фінал": Кулеба описав, що буде з економікою Росії

От уявіть таку картину:

Заходить російський танк в українське село – страшний такий, з триколором. І там у нього солярка й закінчилася.

Що робитимуть танкісти? Сидітимуть у танку, бо там безпечно, і надіятимуться, що приїде дозаправка.

Та дуже швидко вони починають розуміти, що ніхто не приїде. І що вони вже теж нікуди не поїдуть.

Танкісти втікають. Селяни зривають із машини триколор і йдуть відловлювати танкістів у полях.

Якщо уявити, що російська економіка – це танк, то завдяки усім застосованим санкціям вона зараз на стадії, коли солярка добігає кінця. І фінал буде такий же, як у танкістів, які зараз ще вірять, що вони ж у танку,

– влучно фіналізував показову історію Дмитро Кулеба.

І наголосив: "Ми щодня наближаємо цей фінал. І не зупинимося, поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах".

І ще трохи хорошого про санкції проти Росії:

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Повний текст допису Дмитра Кулеби у фейсбуці:

Заходить російський танк в українське село. Страшний, потужний, гордо віє триколор над ним. Реально страшно.

Але тут виявляється, що у нього закінчується солярка. Танк зупинився, танкісти сидять в танку. Все норм, довкола просте село, всередині танку безпечно і дозаправка десь є, тішать себе думкою танкісти. Зараз дочекаємося допомоги й поїдемо далі. Але доволі швидко, спочатку лише в глибині душі, танкісти починають розуміти, що до неї не дістатися, і що вона до них теж не дістанеться.

Зрештою, танк глохне. Танк, який заглох, обступають селяни. Танкісти остаточно розуміють, що дозаправки не буде, і кивають п‘ятами. Селяни зривають триколор і йдуть відловлювати танкістів по полях та лісопосадках.

Якщо уявити, що російська економіка - це танк, то завдяки усім застосованим санкціям вона зараз на тій стадії, коли солярка добігає кінця. І фінал буде такий самий, як у танкістів, які зараз ще вірять, що вони ж в танку.

Ми щодня наближаємо цей фінал.

Сьогодні оголошенням нових санкцій по російській економіці було завдано чергового удару з боку США та інших країн Сімки і Євросоюзу.

У нас ще є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій - економічних та особистих. І ми не зупинимося, поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах.

Ми переможемо.