Гелікоптер не допоміг: у Чорному морі підбили російський танкер Armada Leader

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали чергового вдалого удару по суднах "тіньового флоту" Росії. Уукраїнські дрони уразили підсанкційний нафтовий танкер Armada Leader, який рухався безпосередньо під прикриттям ворожого гелікоптера.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про успішну атаку на російське судно?

Атаковане судно Armada Leader (IMO 9260483) ходить під прапором Росії та перебуває під санкціями України, ЄС, Швейцарії й Канади. Воно активно використовувалося окупантами для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Окрім цього, танкер афілійований із компанією, залученою до постачання пального для потреб міноборони країни-агресорки.

Операція "МоЛоЧКа": майже 300 знешкоджених суден

За словами "Мадяра", масштабна спеціальна операція під назвою "МоЛоЧКа" триває вже понад десять тижнів. За цей час у акваторіях Азовського та Чорного морів українські захисники уразили вже 285 плавзасобів "тіньового флоту" противника:

у липні – 215 одиниць;

у серпні – 54 одиниці;

з 1 по 11 вересня – 16 одиниць.

Командувач СБС наголосив, що внаслідок точкових ударів судноплавство окупантів в Азовському морі та Керченській протоці наразі фактично паралізовано. Водночас у північній та північно-східній частинах Чорного моря морська логістика ворога зазнає серйозних перешкод.

Нагадаємо, У ніч на 9 вересня Сили оборони України завдали комплексного удару по російській військово-морській базі в Новоросійську. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, було знищено кілька російських військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. Крім того, у районі Анапи уражено винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та два комплекси радіолокаційних станцій.

Також на початку вересня українські військові атакували російський порт у Сочі. Безекіпажний катер уразив багатоцільове судно забезпечення типу NEFRIT, після чого на ньому зафіксували потужний вибух і задимлення. Судно використовували для забезпечення нафтогазових операцій, обслуговування офшорних об'єктів, перевезення вантажів і персоналу та виконання підводно-технічних робіт.

У ВМС ЗСУ зазначили, що ураження NEFRIT завдало удару по російській логістиці, спеціальних спроможностях і воєнно-економічній інфраструктурі.

Раніше, в окупованому Севастополі українські сили уразили російський швидкісний транспортно-десантний катер БК-16 проєкту 02510, який використовують для висадки десанту та патрулювання. Катер може перевозити до 19 військових, а його озброєння включає кулемети та гранатомети.