СБУ підірвала великий російський танкер SIG : все, що відомо про атаку

Ніч проти 5 серпня у тимчасово окупованому Криму знову видалася неспокійною. Спочатку почали повідомляти про вибухи поблизу Кримського мосту, а згодом – там вимкнули освітлення. Як стало відомо на ранок, під атакою морських дронів опинилося чергове російське судно – танкер SIG.

Унаслідок зіткнення на судні повилітали вікна й виникла пробоїна. Усе, що відомо про атаку дронів на російський танкер – повідомляє 24 Канал.

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У Керченській протоці пролунали вибухи

Близько опівночі місцеві телеграм-канали почали повідомляти, що у тимчасово окупованому Криму поблизу Керченської протоки пролунали вибухи. Офіційно окупаційна влада не коментувала, що було причиною вибухів, проте з невідомих причин на Кримському мосту вимкнули світло.

У мережі згодом з'явився запис розмови, у якій інші судна закликали посилити нагляд.

Спостерігається у Керчинській протоці атака дронів безпілотних – надводних і повітряних. Є інциденти у Керчинській протоці. Будь ласка, всім суднам – на якорі. Посилити нагляд. У випадку виявлення, доповідати,

– йдеться на відео.

Попередження для російських кораблів від окупантів: дивіться відео

Після багатьох публікацій у мережі окупаційна влада все ж прокоментувала вибухи. Радник так званого "голови Криму" Олег Крючков закликав місцевих жителів не нагнітати й очікувати офіційних повідомлень від "влади". Проте деякі окупанти все ж почали повідомляти, що буцімто у Керченській протоці "успішно" знищили три надводні дрони.

Під атакою дронів опинився танкер SIG

У мережі ближче до 01:00 почала ширитися інформація, що під атаку морських дронів потрапив танкер SIG. Відомо, що його спустили на воду у 2014 році. Окупанти заявляють, що судно буцімто цивільне, але воно перевозило нафтопродукти.



Що відомо про танкер, який опинився під атакою / Скриншот

Цілком ймовірно, що російський танкер міг перевозити паливо для окупантів. За наявною інформацією, цей SIG стояв на якірній стоянці 471 за 50 кілометрів від Керченської протоки. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що на борту на момент атаки перебувало кілька людей. І що у них зафіксували дрібні порізи від розбитого скла.

У мережі також з'явилися перемовини екіпажу. На них стверджується, що танкер не може самостійно рухатися, адже затопило машинний зал.

Перемовини екіпажу: дивіться відео

У мережі також опублікували світлини, на яких показали пошкодження російського танкера. На них видно, що повилітали вікна на судні, розкидані меблі та часткове підтоплення машинного залу.

Фото наслідків атаки – більше у галереї

Російські пропагандисти неохоче коментують атаку на танкер. Наразі є лише частина даних про пошкодження:

пробоїну танкер отримав у районні машинного відділення біля ватерлінії з правого боку;

через пошкодження машинне відділення затопило, тому танкер просто не зміг рухатися самостійно. Пропагандисти кажуть, що ще вночі 11 членів екіпажу почали викачувати воду;

посеред ночі до танкера прибули 2 рятувальні судна, а екіпажу привезли насоси для відкачування води, на кораблі намагаються залатати пробоїну.

Танкер був під санкціями

У 2019 році на судно SIG США наклали санкції. Причиною цього стала співпраця з Сирією через постачання авіаційного палива до країни. Коментуючи атаку дронів напередодні, 4 серпня, у Головному управлінні розвідки заявили, що відповідні об'єкти можуть вважатися військовими цілями.



Російський танкер SIG потрапив під санкції / Скриншот

Оскільки російський танкер, який транспортує нафтопродукти, базувався неподалік Керченської протоки, цілком ймовірно, що він перевозив паливо для потреб військових.

Нова спецоперація СБУ

Джерела 24 Каналу в Службі безпеки України повідомили, що за атакою надводними дронами на російський танкер, стоїть СБУ. Успішну спецоперацію проводили у співпраці з ВМС України. Важливо зазначити, що вона відбувалася саме в територіальних водах України.

Як повідомляють наші джерела в СБУ, спецоперація відбувалася вже за класичним сценарієм: танкер атакував надводний дрон, начинений 450 кілограмами тротилу.

Момент атаки морського дрона: дивіться відео

За наявною інформацією, танкер був завантажений паливом, тому "феєрверк" було видно здалеку.

До слова, голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії.

Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них,

– наголосив Малюк.