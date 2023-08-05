СБУ підірвала великий російський танкер SIG : все, що відомо про атаку
Ніч проти 5 серпня у тимчасово окупованому Криму знову видалася неспокійною. Спочатку почали повідомляти про вибухи поблизу Кримського мосту, а згодом – там вимкнули освітлення. Як стало відомо на ранок, під атакою морських дронів опинилося чергове російське судно – танкер SIG.
Унаслідок зіткнення на судні повилітали вікна й виникла пробоїна. Усе, що відомо про атаку дронів на російський танкер – повідомляє 24 Канал.
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У Керченській протоці пролунали вибухи
Близько опівночі місцеві телеграм-канали почали повідомляти, що у тимчасово окупованому Криму поблизу Керченської протоки пролунали вибухи. Офіційно окупаційна влада не коментувала, що було причиною вибухів, проте з невідомих причин на Кримському мосту вимкнули світло.
У мережі згодом з'явився запис розмови, у якій інші судна закликали посилити нагляд.
Спостерігається у Керчинській протоці атака дронів безпілотних – надводних і повітряних. Є інциденти у Керчинській протоці. Будь ласка, всім суднам – на якорі. Посилити нагляд. У випадку виявлення, доповідати,
– йдеться на відео.
Попередження для російських кораблів від окупантів: дивіться відео
Після багатьох публікацій у мережі окупаційна влада все ж прокоментувала вибухи. Радник так званого "голови Криму" Олег Крючков закликав місцевих жителів не нагнітати й очікувати офіційних повідомлень від "влади". Проте деякі окупанти все ж почали повідомляти, що буцімто у Керченській протоці "успішно" знищили три надводні дрони.
Під атакою дронів опинився танкер SIG
У мережі ближче до 01:00 почала ширитися інформація, що під атаку морських дронів потрапив танкер SIG. Відомо, що його спустили на воду у 2014 році. Окупанти заявляють, що судно буцімто цивільне, але воно перевозило нафтопродукти.
Що відомо про танкер, який опинився під атакою / Скриншот
Цілком ймовірно, що російський танкер міг перевозити паливо для окупантів. За наявною інформацією, цей SIG стояв на якірній стоянці 471 за 50 кілометрів від Керченської протоки. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що на борту на момент атаки перебувало кілька людей. І що у них зафіксували дрібні порізи від розбитого скла.
У мережі також з'явилися перемовини екіпажу. На них стверджується, що танкер не може самостійно рухатися, адже затопило машинний зал.
Перемовини екіпажу: дивіться відео
У мережі також опублікували світлини, на яких показали пошкодження російського танкера. На них видно, що повилітали вікна на судні, розкидані меблі та часткове підтоплення машинного залу.
Фото наслідків атаки – більше у галереї
Російські пропагандисти неохоче коментують атаку на танкер. Наразі є лише частина даних про пошкодження:
- пробоїну танкер отримав у районні машинного відділення біля ватерлінії з правого боку;
- через пошкодження машинне відділення затопило, тому танкер просто не зміг рухатися самостійно. Пропагандисти кажуть, що ще вночі 11 членів екіпажу почали викачувати воду;
- посеред ночі до танкера прибули 2 рятувальні судна, а екіпажу привезли насоси для відкачування води, на кораблі намагаються залатати пробоїну.
Танкер був під санкціями
У 2019 році на судно SIG США наклали санкції. Причиною цього стала співпраця з Сирією через постачання авіаційного палива до країни. Коментуючи атаку дронів напередодні, 4 серпня, у Головному управлінні розвідки заявили, що відповідні об'єкти можуть вважатися військовими цілями.
Російський танкер SIG потрапив під санкції / Скриншот
Оскільки російський танкер, який транспортує нафтопродукти, базувався неподалік Керченської протоки, цілком ймовірно, що він перевозив паливо для потреб військових.
Нова спецоперація СБУ
Джерела 24 Каналу в Службі безпеки України повідомили, що за атакою надводними дронами на російський танкер, стоїть СБУ. Успішну спецоперацію проводили у співпраці з ВМС України. Важливо зазначити, що вона відбувалася саме в територіальних водах України.
Як повідомляють наші джерела в СБУ, спецоперація відбувалася вже за класичним сценарієм: танкер атакував надводний дрон, начинений 450 кілограмами тротилу.
Момент атаки морського дрона: дивіться відео
За наявною інформацією, танкер був завантажений паливом, тому "феєрверк" було видно здалеку.
До слова, голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії.
Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них,
– наголосив Малюк.