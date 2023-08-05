Вікон нема, пробоїна – є: як зсередини виглядає танкер SIG, який нібито атакували безпілотники

У Росії заявили, що уночі нібито Україна безпілотниками атакувала підсанкційний танкер SIG. Як доказ, пропагандисти публікують у мережі фото зсередини танкера, на якому видно наслідки удару.

Пропагандисти вже кричать про те, що нібито Україна атакувала "цивільний танкер", хоч таким він і не є. На тлі реакції на удар по "Оленегорському горняку" така швидкість публікацій фото наслідків вражає.

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Що там з танкером

Насправді дивини в такій оперативності росіян немає, оскільки пропаганда намагається запевнити, що постраждало цивільне судно, а не військовий корабель, як це було напередодні. Та все ж, що російські ЗМІ кажуть про стан танкера SIG:

пробоїну танкер отримав у районні машинного відділення біля ватерлінії з правого боку;

через пошкодження машинне відділення затопило, тому танкер просто не зміг рухатися самостійно. Пропагандисти кажуть, що ще вночі 11 членів екіпажу почали викачувати воду;

посеред ночі до танкера прибули 2 рятувальні судна, а екіпажу привезли насоси для відкачування води, на кораблі намагаються залатати пробоїну.

І перейдімо до найприємнішого – фото з місці подій. Ось як тепер танкер SIG виглядає зсередини.

Танкер SIG після нібито атаки дронами / Фото росЗМІ

Цікаво, що у Морському рятувально-координаційному центрі вже заявили, що атакував саме український дрон, а загрози затоплення танкера немає. Чи це справді так – тільки час покаже.

Зовсім не цивільний танкер SIG

Скільки б російські ЗМІ не волали про цивільне судно, факт залишається фактом – танкер SIG, спущений на воду ще у 2014 році, уже майже 4 роки перебуває під американськими санкціями. Дивні регалії для "цивільного судна" чи не так?

Річ у тім, що саме цим танкером Росія постачала авіаційне паливо до Сирії. Власне саме через це США і наклали санкції на судно ще в 2019 році.