У США вантажне судно протаранило круїзний лайнер із десятками пасажирів

У Новому Орлеані 13 листопада вантажне судно зіткнулося з круїзним лайнером American Heritage, на борту якого перебували 129 пасажирів. Унаслідок аварії постраждали 32 людини, а саме судно частково затонуло.

Як пише Reuters, інцидент трапився на річці Міссісіпі близько 12:30 за місцевим часом, коли теплохід стояв біля причалу. Екстреним службам вдалося розшукати всіх пасажирів та членів екіпажу, через що представники влади назвали подію "дивом на Міссісіпі".

Що відомо про інцидент

Рятувальники оперативно евакуювали 87 осіб безпосередньо з пошкодженого лайнера.

Усіх урятували, загиблих немає. Критичних травм у госпіталізованих не зафіксували.

Вантажне судно протаранило круїзний лайнер: дивіться відео

Через пробоїну судно компанії American Cruise Lines частково пішло під воду, після чого Берегова охорона США негайно перекрила рух суден на цій ділянці річки.

Точні обставини інциденту ще встановлюють фахівці, однак попередні висновки вказують на технічний збій, ймовірно, несправність системи керування судном.

Вантажне судно протаранило круїзний лайнер: дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні у США стався авіаційний колапс. Причиною скасування та перенесення тисячів рейсів стало перевантаження застарілих аналогових систем зв'язку.