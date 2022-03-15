Танки, "Гради", окупанти: що знищили українські війська на Луганщині за день

15 березня 2022 , 19:42
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

На деяких ділянках фронту українська армія перейшла від захисту та контратак. Відтак кількість мертвих окупантів почала зростати.

Одна з активних ділянок фронту, де відбуваються бої – на Луганщині. Там ворог зазнав чергових втрат.

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Лише за один день українські захисники зуміли знищити:

  • п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них,
  • три танки Т-72,
  • одну БМП-3,
  • понад 15 окупантів.

При цьому три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами знищив один з підрозділів 24-ї ОМБр імені короля Данила. Все завдяки злагодженій та успішній роботі піхотинців та артилеристів.

Автор: Ігор Саджениця