Будуть сотні танків, – військовий експерт припустив, хто ще допоможе Україні

Україна прийме від польського уряду роту танків Leopard для ефективнішої боротьби із ворогом. Найближчим часом військова допомога також очікується ще від низки європейських держав.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, Україна зараз у складній ситуації, тому будь-яка зброя – це добре.

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Чим важливі танки від Польщі

Ігаль Левін зауважив, що передача техніки Польщею створює тенденцію, яка має поширитися і на інші країни. У такий спосіб, поляки можуть пришвидшити німців та американців.

Поляки зробили перший сміливий крок – не побоялися передати зброю агресії, наступу,

– підкреслив він.

На думку військового експерта, передача танків Leopard – це своєрідний прорив скляної стелі, що свідчить про подальший оптимістичний хід розвиток подій для України.

"Тепер все, ніхто не може сумніватися, чи потрібно це робити", – додав він.

За словами Левіна, рота танків для певної ділянки поля бою – це величезна сила.

"Я не позаздрю тому, хто опиниться на тому місці, де будуть Leopard 1A5", – зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що Leopard 1A5 – сучасний танк у порівнянні із танком Т-74, який хоч і хороший, але застарілий.

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Чиї танки наступні

Ігаль Левін розповів, що очікувати танків для України від Угорщини все ж не варто.

"Насправді Leopard багато у греків і турків, але навряд чи вони передадуть", – наголосив він.

На його думку, багато танків має Іспанія. Зокрема, країна має на зберіганні активний парк Leopard, що складається із не однієї сотні техніки.

Левін додав, що висока імовірність отримати партію танків від Фінляндії, що межує із Росією та розглядає агресію свого сусіда як цілком серйозну загрозу.

Краще ця рота танків буде боротися в Україні,

– зауважив він.

За його словами, отримавши роту танків від Польщі та хоч дві від Фінляндії, в Україні був би створений вже цілий батальйон танків.

"Зі світу по нитці – і в Україні будуть танкові бригади із сучасними танками", – додав військовий експерт.

Проте, українська сторона в очікуванні подальшої допомоги від Європи.

Плани України

Левін наголосив, що Генштаб України працює постійно з Генштабом США та Пентагоном. Він постійно дає запити на ті засоби, які потрібні для того, щоб завершувати воєнні задачі і деокуповувати території. Тож Америка, імовірно, підхопить ініціативу.

"Не треба думати, що зараз зі світу нашкрябають 50 Leopard і на цьому все закінчиться. Танків у результаті буде сотні", – підсумував військовий експерт.

На його думку, що вже отриману техніку, зокрема, французькі бронемашини французькі AMX-10C, британські танки Challenger українські військові будуть успішно використовувати для прориву на лінії фронту.

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