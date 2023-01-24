"Ми не стоїмо на шляху": Пісторіус про навчання українських військових на танках Leopard 2

Новий голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Міністр захищає позицію Німеччини в "танкових дебатах".

Пісторіус заявив, що Німеччина не ізольована на міжнародному рівні в дискусії про танки. Про це інформує 24 Канал.

До теми Рішення щодо Leopard буде скоро – країни можуть готувати танки до передачі, – Столтенберг

Що Пісторіус каже про Leopard для України

Пісторіус вважає, що було правильно взяти час, щоб вирішити, чи постачати Leopard в Україну. За словами міністра, було погоджено, що НАТО не має перетворюватися на сторону війни.

Водночас Пісторіус наголосив, що очікує "незабаром" рішення про постачання Україні бойових танків Leopard. Він закликав Leopard Partners розпочати навчання українських військових на цих танках.

Ми не стоїмо на шляху,

– зауважив міністр.



Основні характеристики Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

Скільки танків очікує отримати Україна

Видання ABC News заявило, що 12 країн підтримали надання Україні танків Leopard. Наразі Польща та Фінляндія вже публічно заявили, що готові надати нашій державі ці танки.

До коаліції доєднались також Іспанія, Нідерланди та Данія. Вони готові надати українським військовим частину своїх танків.

У випадку погодження Німеччиною постачання Leopard 2, Україна отримає близько 100 одиниць цієї техніки від союзників.

Адміністрація Байдена та інші західні уряди працюють над збільшенням військового потенціалу України напередодні можливої ​​ескалації бойових дій у найближчі тижні чи місяці.