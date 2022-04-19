Танків Т-90 у складі збройних сил Росії вже немає, – військовий експерт

Збройні Сили України продовжують щодня знищувати російську техніку та ліквідовувати окупантів. Наразі відомо, що сучасних танків Т-90 у Росії вже не залишилося.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Росіяни мають великі проблеми з технікою.

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За словами Жданова, фактично військово-промисловий комплекс Росії наразі зупиняється або вже це зробив. І це суттєво впливає на можливості країни-агресорки вести війну.

Можемо сказати, що танків Т-90 в складі збройних сил Росії вже немає. Ми спалили все, що в них було. На сьогодні Росія постачає танки Т-72 – це ще радянські зразки, не модернізовані, і з ними боротися набагато легше,

– наголосив військовий експерт.

Жданов розповів, що на сьогодні "Уралвагонзавод" – основний танкозбірний завод Росії – стоїть, бо відсутні комплектуючі.

"Вони модернізовували свої танки лише іноземними комплектуючими. Їхній автогігант "КАМАЗ" теж стоїть, бо останні моделі КамАЗів йшли з імпортними двигунами. Сьогодні їх постачання немає", – сказав експерт.

Олег Жданов додав, що росіяни намагалися повернутися до випуску старих двигунів для КамАЗів, але не можуть цього зробити. Тих підприємств, з якими вони співпрацювали, вже немає – вони давно ліквідовані.

Танків Т-90 у складі збройних сил Росії вже немає, – Жданов



До слова, Росія погрожує США наслідками, якщо Вашингтон продовжить передавати озброєння Україні. У Білому домі кажуть, що відповідати на пусті погрози наміру не мають. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що не збирається коментувати заяви Путіна чи решти керівництва Росії.

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