300 мільйонів і орендований будинок: чим вражає декларація Тараса Козака

Депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак, який перебуває під санкціями РНБО, за рік вдвічі подвоїв своє багатство. До того ж він вкотре не задекларував статки цивільної дружини.

Ця інформація стала відома після аналізу декларації політика за 2019 та 2020 роки.

Чим володіє Козак

У 2019 році грошові активи Тараса Козака склали понад 8,2 мільйона євро, а у 2020 році вдвічі більше – 17,2 мільйона євро. Окрім того, його доходи у 2020 році зросли на майже 3 мільйони євро – до 10,9 мільйона євро.

До того ж Тарас Козак задекларував 406 тисяч гривень депутатської зарплати та 338 мільйонів гривень, отриманих від кіпрської компанії.

Він має будинок розміром 300 квадратних метрів у Львівській області та орендує 600-метровий будинок й офіс у Києві.

Козаку належить дві пари запонок з діамантами, чотири годинники від Rolex, Patek Philippe, Breguet та Audemars Piguet.

У своїй декларації проросійський депутат не вказав статки цивільної дружини Наталії Лавренюк – ні майно, ні гроші, ні доходи.

Коротко санкції проти подружжя

У лютому РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака.

Через санкції припинили мовити канали, які належали Тарасу Козаку, – Zik, 112 і Newsone.

У лютому РНБО ввела санкції проти дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. Їй разом з Оксаною Марченко, належить Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області Росії, який ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окупаційні "ДНР" і "ЛНР". Марченко належить 75%, а Лавренюк – 25%.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Тарас Козак та Ренат Кузьмін літали в Росію та Крим вже після збройної агресії Москви.