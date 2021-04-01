300 мільйонів і орендований будинок: чим вражає декларація Тараса Козака

Депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак, який перебуває під санкціями РНБО, за рік вдвічі подвоїв своє багатство. До того ж він вкотре не задекларував статки цивільної дружини.
Джерело:"Схеми"
Ця інформація стала відома після аналізу декларації політика за 2019 та 2020 роки.
Чим володіє Козак
У 2019 році грошові активи Тараса Козака склали понад 8,2 мільйона євро, а у 2020 році вдвічі більше – 17,2 мільйона євро. Окрім того, його доходи у 2020 році зросли на майже 3 мільйони євро – до 10,9 мільйона євро.
- До того ж Тарас Козак задекларував 406 тисяч гривень депутатської зарплати та 338 мільйонів гривень, отриманих від кіпрської компанії.
- Він має будинок розміром 300 квадратних метрів у Львівській області та орендує 600-метровий будинок й офіс у Києві.
- Козаку належить дві пари запонок з діамантами, чотири годинники від Rolex, Patek Philippe, Breguet та Audemars Piguet.
У своїй декларації проросійський депутат не вказав статки цивільної дружини Наталії Лавренюк – ні майно, ні гроші, ні доходи.Цікаво! Наталія Лавренюк таки є дружиною депутата. Разом з Тарасом Козаком вони подорожують, відпочивають, мають спільний побут та, за словами політика, виховують спільну дитину.
Коротко санкції проти подружжя
- У лютому РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака.
- Через санкції припинили мовити канали, які належали Тарасу Козаку, – Zik, 112 і Newsone.
- У лютому РНБО ввела санкції проти дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. Їй разом з Оксаною Марченко, належить Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області Росії, який ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окупаційні "ДНР" і "ЛНР". Марченко належить 75%, а Лавренюк – 25%.
- Нещодавно ЗМІ повідомили, що Тарас Козак та Ренат Кузьмін літали в Росію та Крим вже після збройної агресії Москви.