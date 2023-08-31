Підозрюють в розтраті 62 мільйонів: який запобіжний захід обрав ВАКС посадовцю Висоцькому

31 серпня 2023, 19:18
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Джерело:

Центр протидії корупції

Заступника голови Мінагрополітики Тараса Висоцького підозрюють в розтраті понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів. ВАКС призначив йому заставу у розмірі 805 тисяч гривень.

У четвер, 31 серпня, відбулось засідання Вищого антикорупційного суду у справі посадовця Міністерства аграрної політики Висоцького. Окрім застави, службовцю призначили низку обов'язків, яких він повинен дотримуватись.

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Запобіжний захід Висоцькому

Виніс відповідне рішення слідчий суддя ВАКС Олег Федоров за клопотанням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Власне, Висоцький повинен внести заставу у розмірі 805 200 гривень, а також має, згідно з накладеними обов'язками, до 24 жовтня 2023 року:

  • прибувати до детектива, прокурора, суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним;
  • здати закордонний паспорт.

Рішення слідчого судді означає, що на даному етапі підозра є обґрунтованою,
– написали у Центрі протидії корупції.

Варто сказати, що прокурор просив взяти Висоцького під варту з призначенням застави у розмірі 4,9 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Як зазначає Суспільне, на початку засідання була заява адвоката посадовця стосовно того, що його готові взяти на поруки нардепи від "Слуга народу". Йдеться про Володимира Тимофійчука та Ігоря Марчука.

Більше про підозру посадовцю

  • Окрім як Висоцькому, 24 серпня НАБУ і САП оголосили про підозру ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану. Антикорупційні органи підозрюють їх обох в розтраті понад 62 мільйонів на продукти за завищеними цінами.
  • Водночас на судовому засіданні сторона захисту Висоцького наполягала, що він робив усе правильно. Зокрема, навели його листування за 4 квітня з працівником Черкаської військо-цивільної адміністрації Романом Карманніком.
  • Той писав таке: "Нам дзвонять і кажуть, що цій компанії погодили продаж, у них макарони по 60 гривень. Ми беремо макарони удвічі дешевше", – на що Висоцький відповів: "Якщо є можливість брати дешевше, беріть дешевше".
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак