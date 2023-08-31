Підозрюють в розтраті 62 мільйонів: який запобіжний захід обрав ВАКС посадовцю Висоцькому

Заступника голови Мінагрополітики Тараса Висоцького підозрюють в розтраті понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів. ВАКС призначив йому заставу у розмірі 805 тисяч гривень.

У четвер, 31 серпня, відбулось засідання Вищого антикорупційного суду у справі посадовця Міністерства аграрної політики Висоцького. Окрім застави, службовцю призначили низку обов'язків, яких він повинен дотримуватись.

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Запобіжний захід Висоцькому

Виніс відповідне рішення слідчий суддя ВАКС Олег Федоров за клопотанням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Власне, Висоцький повинен внести заставу у розмірі 805 200 гривень, а також має, згідно з накладеними обов'язками, до 24 жовтня 2023 року:

прибувати до детектива, прокурора, суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним;

здати закордонний паспорт.

Рішення слідчого судді означає, що на даному етапі підозра є обґрунтованою,

– написали у Центрі протидії корупції.

Варто сказати, що прокурор просив взяти Висоцького під варту з призначенням застави у розмірі 4,9 мільйона гривень.

Більше про підозру посадовцю

Окрім як Висоцькому, 24 серпня НАБУ і САП оголосили про підозру ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану. Антикорупційні органи підозрюють їх обох в розтраті понад 62 мільйонів на продукти за завищеними цінами.

Водночас на судовому засіданні сторона захисту Висоцького наполягала, що він робив усе правильно. Зокрема, навели його листування за 4 квітня з працівником Черкаської військо-цивільної адміністрації Романом Карманніком.

Той писав таке: "Нам дзвонять і кажуть, що цій компанії погодили продаж, у них макарони по 60 гривень. Ми беремо макарони удвічі дешевше", – на що Висоцький відповів: "Якщо є можливість брати дешевше, беріть дешевше".