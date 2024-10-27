Тарифи на комуналку ростуть, а "Газпром" звітує про збитки: яка ситуація з енергетикою в Росії

На весні цього року "Газпром" прозвітував про перші збитки з 1999 року, тож у Госдумі почали думати, як врятувати головного донора бюджету країни. Тарифи на газ у 2022 році зросли на 34%, однак влада не планує на цьому зупинятись. Який реальний стан речей з прибутками "Газпрому" та, чому рятують компанію коштом населення, розповідаємо далі.

Тарифи на комуналку в Росії стрімко ростуть

У 2022 році влада в Росії підвищила тарифи на 34%, що стало найрізкішим ростом за останні 10 років. Аргументували це "найнижчими" тарифами у Європі. Також згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку, наступні 3 роки на росіян чекає суттєвий ріст тарифів.

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Загалом холодна та гаряча вода, електрика й газ стануть дорожчими на 11,3%.

Найбільше зросте тариф за електроенергію – на 12,6%.

Тариф на газ – на 10,3% з липня 2025 року.

Прикметно те, що торік, до збиткового звіту "Газпрому" тарифи для населення у 2025 році планували підвищити до 8,2%, однак згодом прогноз переглянули до 10%.

Говорячи про ріс тарифів у Росії, варто також зауважити, що в країні спостерігається й ріст інфляції, а Центробанк продовжує підвищувати ключову ставку, аби стримати її та девальвацію рубля. Наразі ставка знаходиться на рівні 21%, що є абсолютно рекордним показником. До прикладу в Україні рівень облікової ставки складає 13%.

Цікаво! Російські ЗМІ пишуть, що тарифи в Росії стрімко почали рости після початку військової агресії на території України. У 2015-2016 роках "Газпром" наполягав на зростанні тарифу на 7,5%. Головна причина зростанні тарифів – санкції.

Втрата прибутків "Газпромом"

Окрім санкцій на зниження доходів "Газпрому" вплинуло й зниження обʼємів прокачки газу. Якщо у 2021 році Росія експортувала 185 мільярда кубометрів газу, то у 2023 році цифра знизилась до 70 мільярдів кубометрів газу.

Чистий збиток "Газпрому" за 2023 рік становив 629 мільярдів рублів, за 2022 рік чистий прибуток був 1,23 трильйона рублів, згідно з даними звіту компанії за МСФЗ.

Востаннє компанія фіксувала збиток за МСФЗ 1999 року, тоді збиток був 79,3 мільярда рублів.

Також за 2023 рік виручка "Газпрому" зменшилася на 27% річних, до 8,54 трильйона рублів. Причому виручка газового напрямку скоротилася на 43%, до 4,41 трильйона рублів.

Раніше Олег Пендзин прогнозував, що за результатами 2023 року збитки "Газпрому" можуть лише зрости. Також економіст пояснював, що після початку повномасштабної війни в Україні, Росія почала скорочувати обсяги поставок газу до Європи, а ціна на газ зросла. Тож не дивно, що у ЄС почали шукати нові джерела постачання. Як наслідок, частка російського газу на європейських ринках рекордно знизилась.

Олег Пендзин Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Росія скоро втратить ті обсяги постачання, які є на сьогодні. Тому що "Газпрому" доведеться зазнавати ще більших збитків. Вони вже почали продавати свої активи в Росії. Вже вдруге порушують питання про підвищення ціни на газ для російських громадян. Тобто надзвичайно ефективна та багата компанія перетворилася фактично на банкрута, який починає жити на кошт органічно проданих активів.

"Європа як ринок, найімовірніше, втрачена для "Газпрому", а всі інші проєкти, чи то "Сила Сибіру-2", чи то торгівля газом із Центральною Азією, – або далека перспектива, або обсяги, які не можна порівняти з європейським напрямком. Держава, зі свого боку, поки що не надто переймається з приводу інфляції, тому ціни на газ зростатимуть", – констатують невтішні перспективи російські ЗМІ.

Нафтогазові доходи – найбільше джерело бюджету Росії

Попри зниження прибутків "Газпрому", доходи від нафти та газу все ще найбільше джерело доходів російського бюджету. Також компанія знаходить нові обхідні шляхи для збільшення експорту газу. До того ж сам російський газ досі не під санкціями, вони стосуються лише його перепродажу третім країнам.

Голова правління "Газпрому" Міллер вже анонсував створення нових ринків, плануючи збільшити експорт блакитного палива до країн колишнього СРСР. Зі слів очільника компанії, новий газовий регіон матиме назву "Центральна й Південна Азія, Кавказ та Далекій Схід". Також Міллер розглядає для експорту Африку.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.