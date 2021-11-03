Тарифи на опалення для людей в жодному з регіонів зростати не будуть, – Олексій Чернишов

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення в усіх регіонах України у поточному опалювальному сезоні підвищуватись не будуть. Цю умову відповідного Меморандуму, який був підписаний 30 вересня, органи місцевого самоврядування мають виконати у повній мірі.

Зі свого боку, держава забезпечить фінансову підтримку громад. Про це заявив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов під час візиту на Чернігівщину.

Умови цього документу мають бути виконані по всій Україні. Чернігів не є винятком. Наголошую – тарифи на опалення для людей у жодному з регіонів нашої держави у цьому опалювальному сезоні зростати не будуть! Тарифи залишаються на рівні тих, що застосовувалися минулого опалювального сезону,

– заявив Олексій Чернишов.

Зазначимо, на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України 29 жовтня в Одесі стало відомо, що Чернігів може стати єдиним містом в Україні, де тарифи на опалення можуть підвищитись. Вчора, 2 жовтня, на офіційній сторінці у фейсбуці мер Чернігова повідомив, що вартість тарифів буде збережена:

Тарифи на централізоване опалення для населення в місті Чернігові не зростатимуть та залишаються на рівні попереднього опалювального сезону,

– зазначив Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, згідно з умовами Меморандуму, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не мають зростати. Ціна газу становитиме 7,4 гривні за 1 кубічний метр для населення та 13,6 гривні за 1 кубічний метр для бюджетних установ. Також документ передбачає домовленість про безперебійність постачання газу.

Громади отримують фінансову підтримку від держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів. З боку держави передбачається субвенція громадам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу 2021 року. У Меморандумі визначено, зокрема, що для незмінності тарифів у 2022 році держава спрямує до місцевих бюджетів надходження від податку з доходів фізичних осіб у розмірі 4%, що становитиме не менше 11 мільярдів гривень.