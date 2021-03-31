Тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій зростуть з 1 квітня

Кабінет Міністрів з 1 квітня збільшив тариф на доставку пенсій. Тепер він становитиме 2,65% суми виплати у селах та 1,3% – у містах.

Наразі тарифи на виплату та доставку пенсій і грошової допомоги регулюються постановою уряду №987. Проте, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вони вже не покривають фактичні витрати компанії, необхідні для надання цих послуг.

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Тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій підвищили

з 1 квітня тариф у містах зросте з 1,15% до 1,3%;

зросте з 1,15% до 1,3%; а в селах та селищах міського типу – з 2,3% до 2,65 % від суми виплати.

Це дозволить "Укрпошті" забезпечити своєчасну доставку пенсій, а також зберегти робочі місця для 10 тисяч листонош,

– пояснив Криклій.

За словами, міністра, це рішення було компромісом між Мінінфраструктури та Мінсоцполітики.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський додав, що підвищення тарифів на 11% менше, ніж відсоток збільшення мінімальної заробітної плати, але "воно дозволяє продовжити роботу".

Наразі "Укрпошта" обслуговує 3,5 мільйона пенсіонерів, які отримують пенсії готівкою вдома. Частина з них проживає у селах, селищах і містечках, де немає жодного відділення банку чи навіть банкомату.