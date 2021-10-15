Тарифний протест: підприємці Івано-Франківська виступили проти підвищення ціни на газ

В Івано-Франківську – тарифний протест. Місцеві підприємці вийшли на акцію проти підвищення ціни на газ.

Вже з початком опалювального сезону вартість блакитного палива для них може зрости до 40%. І через це, зазначили підприємці, їхній бізнес перебуває на межі закриття.

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Ті, хто втримається на плаву буде змушений підвищувати вартість своїх послуг чи товарів. Підприємець Іван Хмелівський розповів, що у 2020 році, наприклад, за приміщення у 150 квадратних метрів доводилось оплачувати 12 тисяч гривень в місяць за газ, то він навіть уявити не може, які будуть цифри у 2021 році.

Такі люди, як ми, не зможуть собі дозволити. По-перше, заплатити треба за оренду, по-друге, треба заплатити таку високу ціну за газ. І це однозначно вплине на вартість абонементу, в результаті воно відобразиться на людях,

– сказав Іван Хмелівський.

Водночас підприємиця Оксана Рубаняк пояснила, що у її сім'ї – приватний бізнес з випічки хлібобулочних виробів і підвищення цін на газ вплине на підвищені цін на продукцію.

Тарифний протест в Івано-Франківську: дивіться відео

"Наразі в середньому хліб коштує 13 гривень за одиницю, якщо на 80% збільшиться ціна на газ – відповідно на стільки ж збільшиться ціна на хліб", – зазначила підприємиця.

Тарифи на газ змінюються щомісяця

Водночас в "Івано-Франківськгаз Збуті" пояснили, спрогнозувати тариф на газ до кінця року неможливо. Адже щомісяця ціни змінюються, як на європейських біржах, так і на українській.

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"Чому відбувається таке різке зростання вартості природного газу? Річ у тім, що російський "Газпром" створив на ринку штучний дефіцит", – сказав Ігор Марковський, прессекретар "Івано-Франківськгаз Збуту".

Наразі підприємці писатимуть петиції до місцевої влади, щоб через них достукатися до уряду. Якщо ж їх не почують, націлені діяти радикально – влаштувати акцію протесту під стінами Кабміну.