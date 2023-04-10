Тато тепер у серденьку, – мережу зворушило відео з маленькою українкою

У мережі розлетілось відео, де маленька дівчинка у сльозах кличе свого тата. Однак він не прийде, бо загинув, захищаючи Україну.

Відео оприлюднила в Тік Ток мама дівчинки. Вона написала, що як би не старалась, тата дітям не замінити.

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"Тато у серденьку"

На відео видно, як мама підбігає до дочки та питає, чому вона плаче. Дитина відповідає, що хоче до тата. Жінка намагається заспокоїти дитину й питає: "Ти ж знаєш, де тато?"

Дівчинка крізь сльози прикладає руку до грудей, а братик промовляє: "У серденьку".

Зворушливе відео:

Тата ніщо не замінить

Мама розповіла в описі під відео, що дітям дуже важко звикнути, що тата більше немає.

Що б я не купила діткам – речі, іграшки, поїздки на відпочинок, веселощі, як би я не намагалася догодити їм у всьому, тата не замінить ніхто і ніщо,

– написала жінка.

Вона подякувала своєму Герою, що може жити і бачити блакитне небо. Відомо, що в бійця, окрім дочки, залишилися дружина та молодший син.

Користувачі мережі висловдюють співчуття родині, а жінці бажають сил та терпіння. Наголошують, що кадри розривають серце.