У Татарбунарах, що на узбережжі Чорного моря, повітряна тривога

У місті Татарбунари, що в Білгород-Дністровському районі на Одещині, оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перейти в укриття чи підвальні приміщення.

Відповідну інформацію розповів міський голова Татарбунар. Про це стало відомо орієнтовно о 19:38.

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У Татарбунарах повітряна тривога

Повітряна тривога! Не навчальна! Всі до укриттів чи підвальних приміщень!

– заявив Андрій Глущенко.

Згодом, о 19:54 у коментарях під дописом мер міста, відповідаючи на питання людей, написав: "Поки що відбій не дали. Сидимо".

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