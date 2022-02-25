У Татарбунарах, що на узбережжі Чорного моря, повітряна тривога
25 лютого 2022 , 19:40Читать новость на русском
У місті Татарбунари, що в Білгород-Дністровському районі на Одещині, оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перейти в укриття чи підвальні приміщення.
Відповідну інформацію розповів міський голова Татарбунар. Про це стало відомо орієнтовно о 19:38.
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У Татарбунарах повітряна тривога
Повітряна тривога! Не навчальна! Всі до укриттів чи підвальних приміщень!
– заявив Андрій Глущенко.
Згодом, о 19:54 у коментарях під дописом мер міста, відповідаючи на питання людей, написав: "Поки що відбій не дали. Сидимо".Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!