Росію масовано атакують дрони: у Татарстані заявляють про вибухи й евакуюють працівників заводів

Ранок 31 травня видався тривожним для росіян у Татарстані. Так, у мережі заявляють про атаку безпілотників, а також бідкаються на потужні вибухи.

У російських телеграм-каналах активно публікують кадри з безпілотниками. Ба більше, з деяких підприємств буцімто почали евакуювати працівників, передає 24 Канал.

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У Татарстані – атака дронів

У Татарстані ранок почався не з кави, а сирен про небезпеку й атаки дронів. Так, у мережі заявляють, що дрони помітили над кількома населеними пунктами республіки. У мережі також публікують різні кадри, на яких зафіксували проліт дронів.

Так, тривогу в Татарстані оголосили близько 8-й ранку. В республіці почали вити сирени, а місцевих жителів попередили про можливу атаку безпілотників.

Згодом проліт дронів зафіксували над населеними пунктами Салаватово й Вороніно.