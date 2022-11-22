Питимуть зелену воду з іржавої труби: у Татарстані урочисто відкрили джерело

У Росії продовжують вражати "інноваційними" рішеннями. Так, напередодні у республіці Татарстан відкрили джерело. І не просто відкрили, а зробили з цього справжнє свято.

Джерело з питною водою, якщо можна так сказати, відкрили у селі Верхня Мактама, що в Татарстані. Подивитися на те, як тече вода, зібралося ледь не все село, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Джерело відкрили завдяки гранту

Відразу ж обмовимося, що джерело відкрили у республіці не просто так. На це нафтова компанія виділила цілий грант. Себто нафтовидобувна компанія, яка щоденно викачувала з республіки шалені статки, спромоглася аж на ціле відновлення джерела. Дуже умовна відплата мешканцям за те, що їх оббирають до нитки. З іншого боку, можливо, вони нарешті отримали можливість споглядати за тим, як тече вода.

Що стосується самого джерела, то пропагандистські ЗМІ подали його відкриття, як щось надзвичайне. По факту, якщо глянути на відео, то можна побачити, що з землі просто стирчить іржава труба, яка вже поросла мохом.

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Якщо вже говорити про облагородження території біля джерела, то вона досить умовна. Сходинки криві та не надто безпечні. Альтанка, в якій місцеві мешканці зможуть заливатися оковитою з ранку до вечора, захистить їх хіба від легенького дощу. Хоча, накриття – то вже неабияке досягнення.

Звичайно ж, мешканці страшенно раді відкриттю цього джерела. Бабці згадують молодість. Мовляв, ходили з коромислом по воду, бо ніде було взяти. Зато тепер у них з'явилася нагода принести до джерела свій старий самовар і передавати зі стаканчика у стаканчик пакетик з чаєм. Ну, щоб не витрачати надто багато, адже скоро і цього в Росії не буде.

Не менш урочисто у Росії відкривали дерев'яний міст

Нагадаємо, що на початку листопада ми розповідали про відкриття дерев'яного моста у Волгоградській області. Він з'єднує два береги річки Кічьменьга. А саму споруду, якщо її можна так назвати, прикрасили кульками. Ну, щоб бодай щось гарне було.

Сам міст дійсно дерев'яний. І, можливо, навіть не такий уже й поганий. Принаймні, якщо порівнювати з дорожнім полотном, яке веде до нього. Росіянам ж поставили задачу зробити новий міст. От вони її й виконали. А от під'їзд до моста залишився таким же старим і пошарпаним. Тож не дивно, що на відкритті моста люди місили болото. Але це аж ніяк не завадило пафосно перерізати стрічку.

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