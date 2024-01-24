Не для нападу на Москву: Кулеба пояснив, для чого Україні потрібні Taurus

У Німеччині зволікають з передачею Україні далекобійних ракет Taurus. Дмитро Кулеба наголосив, що ці ракети не потрібні нам для того, щоб нападати на Москву.

На цьому міністр закордонних справ наголосив в інтерв'ю. Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не має намірів бити по Москві німецькими ракетами. Для них у нашої держави є інше завдання.

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Для чого Україні Taurus

У Бундестазі досі не ухвалили рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не втрачає надії, що він зможе змінити думку уряду Німеччини.

Ми ніколи не здамося!

– наголосив він.

Глава МЗС зазначив, що перемовини з німецьким урядом тривають. За його словами, "все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог лінії фронту".

Дмитро Кулеба в інтерв'ю вкотре підкреслив, що нашій державі Taurus потрібні не для того, щоб атакувати територію Росії.

Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву або будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібен Taurus для знищення російської військової інфраструктури за лінією фронту на території України,

– наголосив міністр.

В інтерв'ю Дмитро Кулеба додав, що найкращий спосіб забезпечити безпеку як Німеччини, так і інших європейських держав – "надати Україні все необхідне для перемоги над Росією і звільнення українських територій".

Звернімо увагу, що днями у ЗМІ активно писали про те, що існує загроза для НАТО з боку Росії. Відповів на це питання генсек Єнс Столтенберг.

Чи є загроза для НАТО

За словами генсека, у НАТО безпосередньої військової загрози з боку Росії щодо членів Альянсу не бачать. За його словами, у НАТО продовжують політику стримування. Також він зазначив, що наприкінці тижня розпочнуться найбільші за останні десятиліття військові навчання.

Ми робимо все це для того, щоб гарантувати, що у нас є сили, здатні усунути будь-які можливості для прорахунків або нерозуміння Москвою нашої готовності захистити кожен дюйм території НАТО, і доки ми це робимо, жодного нападу на територію НАТО не буде,

– наголосив Столтенберг.

Відповідну заяву генсеку довелося зробити після слів високопоставленого військового чиновника НАТО Роба Бауера. За його словами, не можна вважати, що в Альянсі живуть у мирі. І що саме тому військові блоку готуються до конфлікту з Росією, казав він.