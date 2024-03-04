Шольц навів новий аргумент, чому Німеччина не може надати Taurus Україні
Джерело:The Guardian
Україна потребує далекобійної зброї, зокрема, ракет Taurus, однак канцлер Німеччини виступає проти передачі цього озброєння. Він навів ще один аргумент задля обґрунтування своєї позиції.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість відправки ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів. За його словами, не можна не думати про контроль.
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Німеччина хоче контролювати
За словами Шольца, не можна створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над нею.
Він зазначив, що якщо ФРН хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.
Для мене про це не може бути мови,
– наголосив Шольц.
Британія закликає Німеччину відправити в Україну ракети Taurus
- Британія закликала Німеччину надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus. Водночас Лондон пропонував угоду про обмін на ракети Storm Shadow. Раніше, канцлер Німеччини виступив проти передачі Україні ракет Taurus. За його словами, такий крок може втягнути Німеччину у війну.
- У виданні зазначили, що уряд Британії в приватному порядку закликає Німеччину надати ракети дальнього радіусу дії Taurus Києву. Один із посадовців, який говорив на умовах анонімності, підкреслив, що "Німеччина повинна припинити шукати виправдання".
- Крім цього, у виданні зазначили, що Британія пропонувала рішення для подолання опору Берліна щодо відправки ракет, включаючи угоду про обмін, за якою Лондон постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії ракети дальнього радіуса дії на заміну.