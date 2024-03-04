Шольц навів новий аргумент, чому Німеччина не може надати Taurus Україні

Україна потребує далекобійної зброї, зокрема, ракет Taurus, однак канцлер Німеччини виступає проти передачі цього озброєння. Він навів ще один аргумент задля обґрунтування своєї позиції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість відправки ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів. За його словами, не можна не думати про контроль.

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Німеччина хоче контролювати

За словами Шольца, не можна створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над нею.

Він зазначив, що якщо ФРН хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.

Для мене про це не може бути мови,

– наголосив Шольц.

Британія закликає Німеччину відправити в Україну ракети Taurus