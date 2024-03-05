Ми розраховували на це озброєння, – Ігнат про затягування з наданням Taurus і значення цих ракет

Німеччина не поспішає надавати Україні Taurus. Ба більше, канцлер Олаф Шольц поки що взагалі відкидає таку можливість. Однак, ці крилаті ракети посилили б спроможності Сил оборони в боротьбі проти російського агресора.

Україна розраховувала на Taurus. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил. Юрій Ігнат розповів, як саме ці ракети посилили б наші спроможності, передає 24 Канал.

До речі Шольц навів новий аргумент, чому Німеччина не може надати Taurus Україні

"Taurus посилив би просто наші спроможності"

Ігнат наголосив, що ми розраховували на це озброєння на додачу до тих ракет, які вже постачає Франція та Велика Британія. Зокрема, йдеться про SCALP та Storm Shadow.

Taurus посилив би просто наші спроможності, власне, у завданні ударів по об'єктах противника, по тилових пунктах управління, складах боєприпасів, тих цілях, які може дістати ця ракета. Вона має потужні тактико-технічні характеристики. Чекаємо на прийняття рішень,

– підкреслив речник командування Повітряних сил.

Водночас зауважив, що нагнітання в суспільстві й обговорення цього навряд чи пришвидшить процес надання озброєння. Західні медіа також працюють в інформаційному полі щодо надання цих ракет.

До речі, українська авіація застосовувала б так само успішно Taurus, як і SCALP та Storm Shadow, зауважив речник. Наголосив, що ці крилаті ракети – високоточна та високотехнологічна зброя. Тож такі рішення приймаються колективно, у консультаціях з усіма членами нашої коаліції.

Тут колегіальне питання. Думаю, партнери будуть такі рішення і щодо Taurus приймати, скоріш за все. Але звісно, що слово буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет,

– сказав Ігнат.

Чому Шольц проти передання Taurus