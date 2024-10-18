Шольц роздратовано відреагував на пропозицію ультиматуму Путіну щодо Taurus

Канцлер Німеччини виступає проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він знову роздратовано відреагував на це.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозицію лідера опозиції Фрідріха Мерца висунути Владіміру Путіну ультиматум з погрозою передати Україні ракети Taurus ескалаційною логікою. Раніше віг також неодноразово виступав проти цього.

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Німеччина підтримуватиме Україну

Шольц мав роздратований вигляд, коли його попросили прокоментувати пропозицію ультиматуму щодо далекобійних ракет Taurus, який запропонував лідер консервативної опозиції Фрідріх Мерц, кандидат у канцлери від союзу ХДС/ХСС.

Він заявив, що такий підхід це – ескалаційна логіка. Крім того, на його думку, це не розсудливо.

Я дуже роздратований. У будь-якому разі це має мало спільного з чіткою позицією та послідовністю,

– підкреслив Шольц.

Водночас він запевнив, що зробить все можливе, щоб наша держава отримала підтримку.