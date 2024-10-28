Поставки Taurus Україні не зроблять нас стороною війни, – лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц
Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччину стороною війни.
Так Фрідріх Мерц відреагував в ефірі Tagesschau на заяву представниці ультраправих Сари Вагенкнехт. Вона виступає проти надання ЗСУ будь-якої військової допомоги, пише 24 Канал.
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Що сказав лідер німецької опозиції Мерц щодо Taurus
Поставка Taurus – це що завгодно, але тільки не вступ у війну. Пані Вагенкнехт, до речі, це знає,
– заявив Мерц.
Так політик відповів на заяву Вагенкнехт, яка вимагала, щоб Християнсько-демократичний союз у Тюрингії відмежувався від Мерца, коли він вкотре закликав передати Taurus Україні.
"Якби ми здійснили те, до чого він закликав, Німеччина вступила б у війну з Росією", – говорила Вагенкнехт.
Проте Фрідріх Мерц сказав Сарі Вагенкнехт, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захистити себе від агресії Росії, яка порушує міжнародне право.
"Такі країни, як Франція і Велика Британія, вже постачають Україні зброю великої дальності", – зауважив Мерц.
Раніше лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вже заявив, що спочатку Берлін мав сказати б Путіну, що він має припинити бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Якби російський диктатор не дослухався впродовж 24 годин, то варто:
- зняти обмеження на використання поставленої Німеччиною зброї,
- передати Збройним Силам України далекобійні ракети Taurus.
Водночас нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц днями вкотре заявив, що він не постачатиме Україні зброю, яка, на його думку, може сприяти ескалації конфлікту.