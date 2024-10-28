Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччину стороною війни.

Так Фрідріх Мерц відреагував в ефірі Tagesschau на заяву представниці ультраправих Сари Вагенкнехт. Вона виступає проти надання ЗСУ будь-якої військової допомоги, пише 24 Канал.

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Що сказав лідер німецької опозиції Мерц щодо Taurus

Поставка Taurus – це що завгодно, але тільки не вступ у війну. Пані Вагенкнехт, до речі, це знає,

– заявив Мерц.

Так політик відповів на заяву Вагенкнехт, яка вимагала, щоб Християнсько-демократичний союз у Тюрингії відмежувався від Мерца, коли він вкотре закликав передати Taurus Україні.

"Якби ми здійснили те, до чого він закликав, Німеччина вступила б у війну з Росією", – говорила Вагенкнехт.

Проте Фрідріх Мерц сказав Сарі Вагенкнехт, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захистити себе від агресії Росії, яка порушує міжнародне право.

"Такі країни, як Франція і Велика Британія, вже постачають Україні зброю великої дальності", – зауважив Мерц.

Раніше лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вже заявив, що спочатку Берлін мав сказати б Путіну, що він має припинити бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Якби російський диктатор не дослухався впродовж 24 годин, то варто:

зняти обмеження на використання поставленої Німеччиною зброї,

передати Збройним Силам України далекобійні ракети Taurus.

Водночас нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц днями вкотре заявив, що він не постачатиме Україні зброю, яка, на його думку, може сприяти ескалації конфлікту.