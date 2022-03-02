Тавро терористів у них надовго, – Резніков про обстріли пологових та шкіл
Джерело:фейсбук-сторінка Олексія Резнікова
Українці вже сьомий день протистоять російським вбивцям. Окупанти обстрілюють цивільні об'єкти та знищують мирних людей.
Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що окупанти наносять удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах. Роблять вони це з території Росії та Білорусі.
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"Обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго", – сказав міністр.
Вбивці бояться
За словами Резнікова, вбивці бояться прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Через це окупанти перейшли до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.
Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини,
– додав він.
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