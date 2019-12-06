Коломойський без "таємної зброї" в ГПУ: що криється за звільненням Кулика

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури. Адже Кулик просто не з'явився на переатестацію. За цим кадровим рішенням криється набагато більше, ніж просто чергова кадрова перестановка.

Адже це – ще одне свідчення подальшого розриву з олігархом Ігорем Коломойським. Кулик був таємною зброєю Коломойського в ГПУ. Зокрема весь останній рік прокурор, як виглядає, був зручним інструментом для досягнення олігархом своїх цілей.

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Про розслідування проти Коломойського у США

Ідеться про те, що руками Кулика олігарх фактично заганяв свого головного опонента – колишнього партнера по бізнесу Вадима Шульмана. Можливо, ви раніше не чули цього прізвища.

Що відомо про Шульмана? Закінчив Гірничорудний інститут у Кривому Розі за фахом інженер-будівельник підземних споруд, 10 років працював на шахті. З 1991 року займався бізнесом у сферах гірничодобувної, хімічної та енергетичної промисловості, а також телекомунікацій. З 2006-го очолює Федерацію тенісу України. Займається благодійністю, зокрема підтримкою єврейської громади в Україні й допомогою Ізраїлю.

Це та ж людина, яка дала свідчення проти Коломойського в американському ФБР, що лягло в основу розслідування американських правоохоронців проти олігарха.



Вадим Шульман

В рамках слідства у Флориді один з партнерів Коломойського, Моті Корф, був допитаний великим журі щодо прав олігарха не деякі компанії у США, які фігурують у справі. Це змусило Коломойського терміново евакуюватися зі Швейцарії до Ізраїля, остерігаючись можливої екстрадиції до Америки.

Зараз розслідування проти Коломойського в США триває, йому поки не оголошено підозру, але олігарх активно шукає способу вийти з-під радарів, нещодавно найнявши адвоката з орбіти Трампа.

Як Кулик допоміг Коломойському

Як виявилося, Кулик знайшов спосіб бути корисним олігарху. Далі – просто як у комедійному фільмі. Прокурор вписав Шульмана, який багато років мешкає в Америці та має громадянство Ізраїля, в склад злочинної організації Януковича. Цю справу вів Кулик та мав безперешкодний доступ до неї.



Костянтин Кулик

За місяць до поразки Порошенка на виборах, у лютому 2019 року, коли частина державних чиновників почала переорієнтовуватися, Кулик виніс підозру Шульману.

Про те, що він без відома Коломойського скористався його рахунками та відмив через них (рахунки Коломойського!) 100 мільйонів доларів. Після чого перевів цю суму на свої рахунки в Швейцарії та Монте-Карло.

Ну а на підставі цієї підозри Кулик швидко оголосив Шульмана у всеукраїнський та міжнародний розшук, а також арештував йому рахунки. Ясно, що метою цього було змусити Шульмана піти на поступки до побажань Коломойського.

Справа проти Кулика

Але поки що безрезультатно: Шульман продовжує воювати з Коломойським, а тим часом Кулик втратив посаду. Загалом історія Кулика – це приклад того, як у буремні часи піна виносить на поверхню різноманітних дуже сумнівних персонажів.

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За влади Порошенка Костянтин Кулик працював прокурором зони Антитерористичної операції в часи, коли військову прокуратуру очолював Анатолій Матіос.



Анатолій Матіос

Чи то вони не поділили потоки, чи то амбіції заважали їм спрацюватися, але дуже швидко між ними виник конфлікт. "Моральні засади цієї людини є нікчемними", – коментував згодом Матіос.

Паралельно проти Кулика було розпочато кримінальне провадження щодо незадекларованих активів. Це була одна з перших гучних справ НАБУ, зареєстрована ще в грудні 2015 року, а слідство завершили восени 2016-го.

Що ще відомо про прокурора Кулика?Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема політичні та корупційні. Так, наприклад, у березні 2019 року буцімто висунув підозри людям з оточення тодішнього президента Петра Порошенка.



Натомість цю інформацію спростували у ГПУ і викликали прокурора на допит. Сам Порошенко заявив, що Кулик отримав вказівку дискредитувати його особисто від олігарха Ігоря Коломойського.

За роки служби в органах прокуратури він отримав сукупного доходу менше, ніж 1, 7 мільйон гривень, а витратив удвічі більше. І легальних доходів Кулика справді не вистачало на майно, яке в нього виявили.

Тим більше, на надбудову в центрі Києва, про яку нещодавно було знято чергове розслідування "Наших грошей".

Джерела такого способу життя Кулика справді невідомі, але в інтернеті є чимало згадок про його зв'язки з уже нині покійним лідером "Оплоту" Євгеном Жиліним, який "кришував" конвертаційні центри Харківської області.

Зрештою, за Порошенка справа проти Кулика блокувалася в судах, а він вирішив стати корисним для генпрокурора Луценка, провернувши судове рішення щодо конфіскації півтора мільярда так званих грошей Януковича. Це стало головним піар-досягненням уже колишнього очільника ГПУ.

Як Кулик став "фаворитом Луценка"

Кулик як прокурор зони АТО в Краматорську, який входив у зону АТО, домігся вироку місцевого суду одному зі своїх знайомих – Аркадію Кашкіну. Він був фіктивним директором компанії Сергія Курченка, продавши за 500 доларів йому свої паспорті дані.



Аркадій Кашкін

І за цим вироком Кашкіну, який в житті не бачив ні Курченка, ні Януковича, було конфісковано цінні папери, які вважалися грошима президента-втікача.

За таку операцію, що виглядає як явна афера та за яку Україну ще можуть засудити в європейських судах, Кулик потрапив у фаворити генпрокурора Луценка.

Щоб розлучити його з Матіосом, у якого з Куликом остаточно зіпсувалися відносини, Луценко створив спеціально для Кулика слідчий підрозділ в департаменті міжнародно-правового співробітництва ГПУ. Матіос за це в одному з інтерв'ю назвав Кулика "новим фаворитом Луценка".

Про міжнародний скандал за участі українців

А далі Кулик з Луценком взагалі здобули світової слави. Наприкінці каденції Порошенка вони вирішили звернутися по захист до оточення Трампа.

Луценко неодноразово контактував зі Джуліані, а Кулик передав адвокату Трампа написану поганою англійською мовою довідку про те, що в Україні було вчинено серію злочинів головним опонентом Трампа – Джо Байденом, а також його сином.

Кулик розписав усе в яскравих фарбах, закидаючи Байденам отримання хабарів та тиск на прокуратуру. Це зробило Кулика вже відомим у США, але не з кращого боку.

І в жовтні цього року про нього вийшла викривальна стаття у одній з найбільших газет світу The New York Times.

Як потім виявилося, Кулик літав на зустрічі до Джуліані в Європу, а той назвав його одним з джерел своїх викриттів поруч з колишнім прокурором Шокіним та антикорупційним прокурором Холодницьким.

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І от тепер Кулика звільнено. Він не прийшов на переатестацію, бо знав, що не пройде її останній етап – оцінювання доброчесності. Але Кулик продовжує шукати способи закріпитися в силових органах.

Впливові люди лобіюють його призначення в СБУ на посаду заступника Головного слідчого управління. Але ясно, що відповідь на питання, чи отримає Кулик нову посаду, означає набагато більше, ніж його працевлаштування – чи зберігається для України шанс очищення всієї системи.