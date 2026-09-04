Буданов роками проводив залаштункові переговори з головою ГРУ і ватажком Вагнера, – NYT

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів про таємні залаштункові переговори з очільником російського ГРУ Ігорем Костюковим та засновником Вагнера Євгеном Пригожиним. Кулуарні контакти тривали від початку повномасштабного вторгнення та дозволили досягти вагомих результатів у питанні обміну військовополоненими.

Про це пише видання New York Times.

Що розповів Буданов про контакти з російською стороною?

Перші переговори з очільником російської військової розвідки адміралом Ігорем Костюковим відбулися у 2022 році за посередництва Туреччини. Головною темою першої зустрічі було обговорення функціонування чорноморських судноплавних каналів для перевезення зерна.

Діалог між сторонами зберігався навіть у період високої інтенсивності бойових дій. Спілкування не припинялося й тоді, коли українська розвідка завдала підрозділам Костюкова значних втрат під час штурму опорного пункту ГРУ на цементному заводі у Вовчанську в 2024 році.

За ці роки нам вдалося досягти значних результатів, зокрема щодо питань військовополонених,

– зазначив Буданов.

Окрім цього, очільник української делегації розповів про регулярне спілкування із засновником військової компанії Вагнер Євгеном Пригожиним. Переговори з ватажком найманців тривали аж до його заколоту проти Кремля у 2023 році та загибелі внаслідок вибуху літака.

За словами Буданова, можливість очолити процес перемовин із країною-агресором стала однією з ключових причин, чому він у січні 2026 року погодився стати керівником Офісу президента України.

Нагадаємо, Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що дипломатичний процес між Україною та Росією наразі перебуває на паузі, однак його можуть відновити вже у вересні. За його словами, можливе проведення зустрічі української та російської делегацій за участю представників США. Буданов висловив сподівання, що такі переговори відбудуться вже найближчим часом.

Проте, керівник ОП зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від обставин, тому наразі складно прогнозувати, до яких саме результатів можуть привести ці переговори.