Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет таємно прибув до Москви. У нього секретна зустріч із лідером російських окупантів Володимиром Путіном.

Увесь цивілізований світ розриває зв'язки з Росією та заганяє її в ізоляцію за підлий воєнний напад на Україну. Деякі лідери намагаються переконати російського диктатора припинити обстріли мирних міст, але жодні аргументи на нього не діють.

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Таємна зустріч

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет прибув до Москви на зустріч з Путіном. Було заплановано, що вона залишиться у секреті, але журналістам вдалося про неї дізнатися.

Тема розмови Беннета та Путіна – Україна. Втім, що саме обговорюють та з яким наміром Беннет таємно прибув до столиці окупантів – наразі невідомо.

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