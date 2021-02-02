Горе-контрабандист з тисячами євро: у Молдові упіймали російського дипломата

У Молдові 31 січня в аеропорту упіймали російського дипломата. Горе-посадовець намагався таємно вивезти з країни 60 тисяч доларів.
Інцидент відбувся в аеропорту міста Кишинів. У свою незаконну мандрівку дипломат вирушив з дружиною.
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Деталі
- Відповідно до законодавства Молдови, фізичні особи мусять письмово декларувати суми у розмірі понад 10 тисяч євро на 1 людину.
- Однак дипломат вирішив заховати тисячі євро у власному багажі і перевезти їх таємно.
- На митному контролі чоловіка зупинили.
- Згодом правоохоронці встановили, що він є співробітником посольства Росії у Молдові.
- Міжнародні конвенції не дозволили затримати чоловіка.
- Водночас у митній службі повідомили, що і на борт літака горе-дипломата не пропустили.
- Спершу новину про таємні гроші у багажі посадовця поширили місцеві ЗМІ. Згодом інцидент підтвердили у Митній службі та прикордонній поліції.
- На час розслідування 60 тисяч євро вилучили правоохоронці.