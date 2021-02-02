Горе-контрабандист з тисячами євро: у Молдові упіймали російського дипломата

2 лютого 2021 , 13:25
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У Молдові 31 січня в аеропорту упіймали російського дипломата. Горе-посадовець намагався таємно вивезти з країни 60 тисяч доларів.

Джерело: NewsMaker, TV8

Інцидент відбувся в аеропорту міста Кишинів. У свою незаконну мандрівку дипломат вирушив з дружиною.

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Деталі

  • Відповідно до законодавства Молдови, фізичні особи мусять письмово декларувати суми у розмірі понад 10 тисяч євро на 1 людину.
  • Однак дипломат вирішив заховати тисячі євро у власному багажі і перевезти їх таємно.
  • На митному контролі чоловіка зупинили.
  • Згодом правоохоронці встановили, що він є співробітником посольства Росії у Молдові.
  • Міжнародні конвенції не дозволили затримати чоловіка.
  • Водночас у митній службі повідомили, що і на борт літака горе-дипломата не пропустили.
  • Спершу новину про таємні гроші у багажі посадовця поширили місцеві ЗМІ. Згодом інцидент підтвердили у Митній службі та прикордонній поліції.
  • На час розслідування 60 тисяч євро вилучили правоохоронці.