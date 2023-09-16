Люди витягли з-під шару багнюки: у Лівії внаслідок потужного тайфуну постраждало немовля

Ураган "Даніель" у Лівії спричинив чималі руйнування та повінь. Загинули тисячі людей, а також є чимало постраждалих – серед дітей зокрема. Власне, у місті Дерні люди витягнули з-під шару багнюки новонароджену дитину.

Зауважимо, що Дерна найбільше постраждала від тайфуну, що сколихнув Лівію декілька днів тому. Загалом у населеному пункту проживало понад 120 тисяч людей. Наслідки руйнувань, вочевидь, вдасться ліквідувати не так швидко, як би хотілося.

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Порятунок немовляти після урагану в Лівії

Варто сказати, що станом на ранок 15 вересня було відомо про 11 300 загиблих внаслідок цього урагану. Водночас понад 10 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Близько 30 тисяч лівійців залишились без житла.

Однак когось-таки вдається врятувати. Зокрема, люди знайшли новонароджену дитину в руїнах Дерни. На кадри з немовлям неможливо дивитися спокійно. Вони, як і "статистика жертв", викликають моторошний стан.

Маленьку дитину знайшли у багнюці у Лівії: дивіться відео

Зверніть увагу! Міжнародна спільнота допомагає Лівії впоратись з наслідками урагану. Зокрема, Туреччина та інші країни надали допомогу у вигляді пошуково-рятувальних машин, рятувальних човнів, генераторів та їжі.

Разом з тим слід сказати, що негода зруйнувала дві дамби, що спричинило затоплення. Згодом влада визнала, що греблі були в дуже поганому стані – їх потрібно було ремонтувати ще давно, але цього не було зроблено.

Згадаємо наостанок, що мер заявляв про те, що загальна кількість жертв може сягнути 20 тисяч осіб. Тайфун набув потужної сили упродовж дуже короткого проміжку, позбавивши людей часу на порятунок.