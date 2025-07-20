Гонконг паралізовано через тайфун "Віфа": скасовано сотні рейсів, постраждали люди
- Тайфун "Віфа" спричинив сильні зливи та пориви вітру до 167 кілометрів за годину у Гонконгу, що призвело до скасування або перенесення 400 рейсів.
- Унаслідок стихії постраждали 26 людей, понад 200 потребували тимчасового укриття, зафіксовано більше ніж 470 випадків падіння дерев.
- Місцева обсерваторія оголосила найвищий 10 рівень сигналу про небезпеку, згодом знижений до 3-го рівня, за три години випало понад 110 мм дощу.
У неділю, 20 липня, тайфун "Віфа" приніс потужні зливи та буревій у Гонконг. У регіоні фіксували повалені дерева, зруйноване риштування та масові скасування рейсів.
Пориви вітру місцями сягали 167 кілометрів за годину. Про наслідки стихії повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що відомо про наслідки тайфуну "Віфа"?
У неділю Гонконг накрили сильні дощі й шквальний вітер. Згодом стихія ослабла до сильного тропічного шторму, вийшовши на узбережжя провінції Гуандун у Китаї.
Місцева обсерваторія оголосила найвищий 10 рівень сигналу про небезпеку. За 7 годин його знизили до 3-го рівня. Протягом трьох годин у місті випало понад 110 міліметрів дощу.
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Адміністрація аеропорту Гонконгу повідомила про 80 тисяч пасажирів, які постраждали через перенесення або скасування 400 рейсів.
Наслідки стихії у Гонконгу / Фото China Daily
За даними ЗМІ, найбільше опадів випало на півночі Гонконгу, що межує з материковим Китаєм. У одному з районів бамбукове риштування обвалилося з будинку на проїжджу частину.
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За даними уряду, під час тайфуну 26 людей постраждали, 253 потребували тимчасового укриття. Зафіксовано понад 470 випадків падіння дерев.
Раніше повідомлялось, у штаті Нью-Мексико, США, спостерігалась потужна повінь. Вода зносила будинки та завдала серйозних руйнувань на своєму шляху.