Таїланд посилює карантин: МЗС дало рекомендації українцям

9 липня 2021 , 22:02
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Джерело:

посольство України в Таїланді

У Таїланді через загострення ситуації з коронавірусом ввели низку обмежень для громадян. Українців закликали уникати зайвих поїздок.

Додаткові посилені обмеження ввели відразу у 10 провінцях Таїланду. Зокрема мовиться про: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.️

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Що заборонити та закрили у Таїланді

Уряд Таїланду запровадив низку нових обмежувальних правил для громадян та гостей країни:

  • у державі діятиме комендантська година з 21:00 до 04:00;
  • там заборонять збиратись разом більше, ніж 5 людям;
  • з 21:00 до 03:00 не курсуватиме громадський транспорт;
  • закриють громадські та розважальні заклади з 20:00 до 04:00:
  • обмежені години роботи парків.

Також влада закликала людей працювати віддалено. Громадянам тимчасово обмежили можливість подорожувати між провінціями. 

У МЗС України відреагували на обмеження

На сторінці посольства України в Таїланді звернулись до громадян. Українців закликали уникати зайвих поїздок, залишатися вдома з 21:00 до 04:00, відвідувати громадські заклади лише за потреб, а також уникати будь-які скупчення людей.


Спалах коронавірусу у Таїланді / Графіка Мінфіну

Коронавірус у Таїланді: останні новини

  • Станом на 9 липня у Таїланді коронавірусом хворіють майже 75 тисяч людей.
  • За останню добу там зафіксували 9 276 нових випадків, померли 72 людини.
  • У Таїланді схвалені 2 вакцини проти COVID-19: Oxford/AstraZeneca та Sinovac.
  • Загалом двома дозами там щепили вже понад 3 мільйони громадян.
Автор: Тетяна Сукач