У Таїланді прогримів вибух на хімзаводі: постраждали десятки людей

На околиці Бангкока стався вибух та спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту й пластикових піддонів. Інцидент трапився пізно вночі 5 липня, поранення отримали понад 20 людей.

Вибух на хімзаводі Ming Dih Chemical Co був настільки потужним, що повибивав вікна у будинках, що були неподалік.

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Відомо, що на заводі було 5 – 6 складів з 50 тоннами хімікатів. Услід за вибухом там виникла потужна пожежа, яка охопила всю територію фабрики й завдав значної шкоди будівлям і спорудам у радіусі 1 кілометра.

Пожежу гасили сотні рятувальників і понад 30 пожежних машин, а також гелікоптер. Вогонь вдалося приборкати лише ближче до світанку. Водночас чорний дим продовжує підніматися над зруйнованим заводом.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок вибуху та пожежі 21 людина отримала травми. Частина з них звернулася по допомогу до лікарів.

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Є ризик нового вибуху

Місцева влада наказала евакуювати з району Банг-Пхлі людей, які живуть довкола заводу в радіусі 5 кілометрів, побоюючись, що тисячі літрів хімікатів можуть викликати нові вибухи.

За даними поліції Таїланду, на заводі може перебувати ще 60 тонн хімікатів. Наразі всі рейси в аеропорту Суварнабхумі, що розташований неподалік епіцентру вибуху, скасували.

Потужний вибух у Таїланді / Фото з твітеру FM91 Trafficpro