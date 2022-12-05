"Тайра" отримала премію Вінценза і присвятила її вбитому письменнику Вакуленку

Волонтерка і парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра") отримала премію Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Вона присвятила її дитячому письменникові її Володимиру Вакуленку, якого вбили російські окупанти.

Про це йшлося на щорічному міжнародному форумі Via Carpatia у Львові. Ініціатор заходу народний депутат Микола Княжицький зазначив, що цю премію "отримували інтелектуали, люди, які відстоюють цінності демократії тоді, коли можна жити в мирі".

Читайте також Камери тортур і понівечені тіла дітей: Тайра розповіла Гельсінській комісії про жахи полону

Але ми живемо в той час, коли гуманістичне служіння передусім стало актом прямої дії. Бо зараз гуманістично – це служити в ЗСУ, допомагати людям, як військовим, так і цивільним, берегти наші цінності і Україну. І наша лауреатка – це влучення на 100%,

– зазначив він.

"На світі немає нічого, що не може стати зброєю"

Тайра зізналася, що відзначення премією Вінценза для неї цілковита несподіванка та велика честь. Паєвська зазначила, що в одному з посібників зі східної медицини прочитала, що "на світі немає нічого, що не могло би стати ліками", і тоді ж зрозуміла, що на світі немає нічого, що не може стати зброєю.

"Для мене зараз у першу чергу зброя – це культура. Ми можемо подивитися, що роблять окупанти, коли заходять у село чи місто: вони винищують усі пам’ятки культури, музеї, книги, а що найгірше – вбивають наших представників культури...", – сказала Тайра.

Тайра присвятила премію Вакуленку, якого вбили окупанти

Вона пригадала, що нещодавно в Ізюмі знайшли тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка, вбитого окупантами. "Я не думаю, що я достойна цієї великої премії. Але я це приймаю як велику честь і присвячую її Володимиру Вакуленку і всім діячам культури, які були замордовані і вбиті московськими окупантами", – наголосила Паєвська.

Своєю чергою директорка форуму Via Carpatia Ярина Ясиневич зазначила, що зараз світ велику увагу приділяє Україні та намагається про неї дізнатися. "У нас з’явився шанс пояснити свою окремішність і позбутися колоніального тягаря. Знаходити натхнення і сили для цього, серед усього мороку – це важлива місія культури. І це стало темою цьогорічного форуму – "Культура. Випробування війною", – додала вона.

Що відомо про дитячого письменника Вакуленка

Тіло Володимира Вакуленка знайшли на місці масового поховання в Ізюмі.

Батько письменника розповів, що 23 березня до їхнього будинку приїхали п'ятеро людей та провели обшук. Загарбники забрали письменника та його сина, провели жорстокий допит із побиттям і відпустили.

Наступного дня до їхнього будинку знову приїхали окупанти, вони силоміць вивезли Вакуленка. Відтоді живим його ніхто не бачив.