Тайвань і не згадує: Пелосі опублікувала програму візиту в Азію

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила з візитом в Азію. В рамках турне вона відвідає низку країн, але все ж не полетить на Тайвань на тлі погроз Китаю.

Пелосі не полетить на Тайвань

Водночас пресслужба Пелосі опублікувала програму її азійського турне. Зазначається, що спікерка відвідає Малайзію, Південну Корею, Сінгапур та Японію. Про візит на Тайвань не йдеться.

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Сама ж спікерка теж написала у твітері про своє турне і теж не згадала Тайвань.

Я очолюю делегацію Конгресу в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб підтвердити непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії ми проведемо зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності,

– заявила Пелосі.

Що цьому передувало

Вчора, 30 липня, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами. Припускали, що вона навідається в Тайвань, попри вкрай негативну реакцію Китаю.

Крім того, попередньо сама ж Пелосі казала, що планує відвідати Тайвань після 1 серпня.

Однак, зростання стурбованості з приводу того, що Пекін може розгорнути військову агресію проти демократичного Тайваню, викликало дискусії з приводу того, чи дійсно Пелосі варто летіти у Тайвань.

Члени Конгресу від обох партій закликали спікерку не відмовлятися від візиту, як цього вимагав Китай. Мовляв, відмова через протести буде рівносильна поступці Пекіну.

Цікаво, що попри те, що США не визнають незалежності Тайваню, подібний офіційний візит американських конгресменів був 25 років тому – у 1997 році.

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22 липня Міністерство оборони Японії заявило про надзвичайно високу загрозу нападу Китаю на Тайвань. Варто відзначити, що в Пекіні неодноразово говорили про прагнення "повернути Тайвань будь-яким способом".